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21:01   5 Июня 2018
Россия
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Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Главред RT Маргарита Симоньян ответила украинскому президенту Петру Порошенко, который ранее заявил, что она, назвав президента РФ Владимира Путина «вождем» должна была знать, что это слово в России якобы означает «фюрер».

В ответ Маргарита Симоньян написала в своем микроблоге Twitter, Порошенко, который учит ее русскому языку, умиляет до слез. Далее она напомнила украинскому президенту о своей золотой медали лингвистической гимназии, красном дипломе журфака и о шестом месте на Всероссийской школьной олимпиаде по русскому языку в 1997 году, и поинтересовалась, чем на этом поприще отличился сам Порошенко.

Напомним: ранее украинский президент в интервью испанскому изданию El Pais прокомментировал одно из высказываний Маргариты Симоньян о Владимире Путине, отметив, что, употребляя слово «вождь» она наверное знала, что в русском языке это слово якобы «также означает «фюрер».

 

Агентство RT приводит также комментарий доктора филологических наук профессора Александра Комчатова, который опроверг слова Порошенко и завил, что в русском языке слово «вождь» совсем не соответствует немецкому «фюрер»:

«То, что для немцев одно, для нас совсем другое. Порошенко не понимает. Слово «вождь» в русском языке окрашено в положительные тона. Это глава, предводитель, наиболее сильный и опытный человек», - подчеркнул профессор.

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Автор: Александр Люблинский
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