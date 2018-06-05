Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Российский лидер Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе встречи в Вене послушали фантазийную композицию на тему «Подмосковных вечеров».

Выступление было запланировано после беседы в узком составе и подписания российско-австрийских документов. 13-летняя Альма Дойчер сыграла на пианино композицию, которую, по ее словам, посвятила президенту Российской Федерации.

После «музыкальной паузы» Путин и Курц продолжили российско-австрийские переговоры.

Альма Дойчер начала играть на фортепиано с двух лет, скрипку она освоила в три года. Также подросток сочиняет музыкальные произведения. Сначала общественность узнала о ее талантах через канал на YouTube, большой успех пришел к девочке после создания оперы «Золушка», которую поставили на венской сцене в 2016 году.