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20:43   5 Июня 2018
Весь мир
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Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Российский лидер Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе встречи в Вене послушали фантазийную композицию на тему «Подмосковных вечеров».

Выступление было запланировано после беседы в узком составе и подписания российско-австрийских документов. 13-летняя Альма Дойчер сыграла на пианино композицию, которую, по ее словам, посвятила президенту Российской Федерации.

После «музыкальной паузы» Путин и Курц продолжили российско-австрийские переговоры.

Альма Дойчер начала играть на фортепиано с двух лет, скрипку она освоила в три года. Также подросток сочиняет музыкальные произведения. Сначала общественность узнала о ее талантах через канал на YouTube, большой успех пришел к девочке после создания оперы «Золушка», которую поставили на венской сцене в 2016 году.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #переговоры #политика #австрия #курц
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