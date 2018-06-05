Канцлер Австрии назвал Россию сверхдержавой

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о надежде Австрии на Россию, которая внесет вклад в установление мира в Сирии и на Украине.

Политик сообщил об этом в ходе совместного заявления с российским коллегой Владимиром Путиным. Курц отметил, что РФ является сверхдержавой и имеет большое значение в этих странах.

По итогам переговоров Путина и Курца подписан ряд документов о сотрудничестве Москвы и Вены. Политики обсудили Сирию, Украину, Ближний Восток и вопросы экономического характера.