Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Двусторонний саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня пройдет в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Об этом во вторник рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Там же пресс-секретарь поблагодарила принимающую сторону за проявленное гостеприимство.

Напомним: встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына согласно озвученным планам начнется в 9 утра по местному времени, что соответствует 4.00 московского времени, 12 июня.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.