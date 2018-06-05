Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

В Черниговской области на хуторе Обырок обнаружили тело 36-летнего украинского режиссера Леонида Кантера с простреленной головой.

О находке сообщили украинские правоохранители. Они также рассказали, что рядом с телом нашли огнестрельное оружие.

Местные СМИ тут же предположили, что Кантера могли убить. И разумеется, стали строить фантастические предположения о причастности русских.

Liga.net опубликовал слова главаря националистической организации «С14» Евгения Карася, который написал в Facebook, что режиссер мог числиться в «списке Бабченко», потому что якобы нанес своим творчеством «урон пропаганде Кремля».

Депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью с ФАН заявил, что такие домыслы являются явной провокацией. По его словам, сейчас Украина не гнушается «сыграть» даже на трагедиях.

Любой мертвец подойдет для провокаций, отметил политик и назвал такую линию поведения приемами информационной войны.

Документальная лента Кантера о так называемых «киборгах», которые сражались против подразделений ДНР, называется «Добровольцы Божьей четы». В фильме идет речь о боях за донецкий аэропорт. Другая картина под названием «Миф» посвящена оперному певцу Василию Слипаку, который воевал в Донбассе в составе 7-го батальона ДУК «Правый сектор» (запрещенная в РФ националистическая организация).