Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Такое мнение глава РФ Владимир Путин выразил после встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Российский лидер напомнил, что не раз упоминал об этом. Если европейские страны хотят снизить поток мигрантов, то нужно наладить жизнь простых людей в государствах Ближнего Востока.

Политики также обсудили и сирийский кризис. Президент России приветствовал готовность Австрии присоединиться к гуманитарным акциям для поддержки мирного населения Сирии.