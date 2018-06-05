Путин: Австрия готова участвовать в гуманитарных акциях в САР

Вена выразила готовность присоединиться к гуманитарным акциям в САР.

Следует оказывать помощь людям из таких стран возвращаться домой, если Европа заинтересована в сокращении потока мигрантов, заявил российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Он также рассказал журналистам, что в ходе встречи они обсуждали сирийский кризис.

Ранее президент Российской Федерации после встречи в австрийским коллегой заявил об отсутствии кризиса доверия в отношениях России и Европы.