Путин: Австрия готова участвовать в гуманитарных акциях в САР
Вена выразила готовность присоединиться к гуманитарным акциям в САР.
Следует оказывать помощь людям из таких стран возвращаться домой, если Европа заинтересована в сокращении потока мигрантов, заявил российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Он также рассказал журналистам, что в ходе встречи они обсуждали сирийский кризис.
Ранее президент Российской Федерации после встречи в австрийским коллегой заявил об отсутствии кризиса доверия в отношениях России и Европы.