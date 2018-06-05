Власти США при поддержке соцсетей блокируют проект ФАН «USA Really»

Федеральное агентство новостей столкнулось с блокированием своего дочернего проекта – информагентства «USA Really. Wake Up Americans» - со стороны властей США.

Об этом ФАН сообщает во вторник 5 июля, отмечая, что торжественное открытие нового проекта в США планировалось провести в Вашингтоне в день американского национального праздника – Дня американского флага – 14 июня.

Сообщается, что офис информационного агентства USA Really находится напротив Белого дома в бизнес центре White House. Поэтому для разрешения проведения праздничной акции по поводу его открытия – с симфоническим оркестром и множеством приглашенных множеством – был направлен официальный запрос в столичный полицейский департамент. Однако оттуда пришел категорический отказ в согласовании торжественного открытия, а также по телефону было заявлено, что полицейские, спецслужбы и даже Центральное разведуправление (ЦРУ) – все проинформированы о новых соседях – русских журналистах и намерены реагировать на все вызовы оттуда.

Помимо того, что Федеральное агентство новостей оказалось лишено возможности в торжественной обстановке оповестить американцев об открытии нового информационного ресурса USA Really, который поможет англоязычным читателям оперативно получать достоверную информацию о событиях в их стране, оно также столкнулось с блокировкой работы аккаунтов сайта в социальных сетях.

Так, спустя несколько дня работы сайта в тестовом режиме – то есть без рекламы и массовых рассылок об открытии – администрация Facebook без объяснения причин удалила аккаунт USA Really, а в сети микроблогов Twitter были введены ограничения, которые фактически лишили журналистов возможности размещать там публикации со ссылками на сайт. Социальная сеть «ЖЖ» - «Живой журнал» - ранее принадлежавшая американской компании LiveJournal, Inc., а с конца 2016 года перешедшая на сервера российской компании «Rambler&Co», также удалила страницу нового информагентства.

При этом на крупнейших американских телеканалах в СМИ по поводу открытия «USA Really. Wake Up Americans» озвучивались неофициальные комментарии на тему того, что сам факт открытия в США новостного агентства это атака на Америку, и ее необходимо остановить просто потому, что оно имеет отношение к России.

Из всего этого можно сделать лишь один вывод: в США нет никакой свободы слова и демократии, а власти США не выбирая методов зачищают информационное пространство от всего, что не могут контролировать.