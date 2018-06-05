Путин назвал перспективным проект железной дороги Кошице — Вена

Российский лидер Владимир Путин заявил о больших надеждах в связи с проектом железнодорожной магистрали от словацкого города Кошице до Вены.

На пресс-конференции после переговоров с австрийским президентом он отметил, что данный инфраструктурный проект в настоящий момент находится в стадии проработки, однако уже сейчас очевидно, что после его реализации объемы грузоперевозок между Европой и Азией по Транссибу значительно увеличатся, а издержки — сократятся.

В данном международном проекте участвует компания «Российские железные дороги», Украина и Словакия. Запущенный в 2009 году проект предполагает продление железной дороги от Кошице до Братиславы и Вены.