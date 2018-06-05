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19:34   5 Июня 2018
Весь мир
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Коалиции во главе с США не пытается воевать с правительством Сирии

Коалиции во главе с США не пытается воевать с правительством Сирии

Сирийский лидер Башар Асад в очередной раз потребовал, чтобы международная коалиция под руководством США покинула территории САР.

Представитель коалиции во главе с США Томас Вил ответил, что они не пытаются воевать с сирийским правительством. По его словам, коалиция понимает, о чем говорит президент Сирии, и не собирается воевать с силами Асада. Томас Вил добавил, что Вашингтон оставил за собой право на самооборону в случае нападения.

«Мы находимся там, чтобы участвовать в гражданской войне»,  — сказал пресс-секретарь коалиции.

Американский полковник посоветовал президенту Сирии «уделять больше внимания борьбе» с боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Асад заявлял, что Сирийские демократические силы состоят из курдов, которых поддерживает американское правительство, и остаются  «единственной проблемой в стране».

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #асад #коалиция
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