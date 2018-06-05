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19:36   5 Июня 2018
Россия
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Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.

Сдача единого государственного экзамена в школе №10 города Нижнекамска Республики Татарстан обернулась для 17-летней девушки психологической травмой. Сотрудников комиссии смутил сигнал металлодетектора, когда выпускница проходила через рамки. Старшеклассницу заставили снять бюстгалтер и пройти контроль в белой полупрозрачной блузке на голое тело под пристальными взглядами двух мужчин.

О происшествии в паблике «Набережные Челны Онлайн» ВК сообщила сестра пострадавшей. По ее словам, девушка впала в истерику, и пришлось вызывать врача. Журналисты местного телеканала НТР 24 подтверждают: история не выдуманная. В интервью телеканалу замглавы образования района Айзиряк Рамазанова предположила, что устройство отреагировало на металлические части нижнего белья и заверила, что чиновники во всем разберутся. Пользователи в комментариях к посту уверяют, что случай не единичный. На одном из экзаменов проверяющие заставили парней проходить рамки без рубашек, на другом устроили досмотр «как в тюрьме».

Депутат потребовал жестко реагировать на требования раздеваться перед ЕГЭ

Зампреду парламентского комитета по образованию и науке Борису Чернышову (ЛДПР) о подобных случаях известно. Депутат уверен, что действия проверяющих характеризует лаконичный комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова, произнесенный на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии в августе 2015 года: «дебилы, ... ».

«Иногда это фейки, но есть и дельцы, которым за всю свою жизнь не удается почувствовать власть и они отыгрываются на детях. Учителя или представители родительского комитета обязательно должны реагировать на все подобные случаи. Жестко реагировать. Нужно обращаться во все инстанции. В том числе и в полицию. Явно применение сверх установленной власти, а с другой стороны говорит о патологических проблемах некоторых товарищей», - советует депутат.

Депутат потребовал жестко реагировать на требования раздеваться перед ЕГЭ

Число списывающих с развитием технологий снизился. Видеокамеры стали доступны почти всем. Но в некоторых деревенских школах еще можно схитрить и сдать ЕГЭ без подготовки.

«Иногда учитель приходит и делает задание за ребенка, а раньше бывало, что некоторые товарищи сознательно переводились из крупных городов в села, чтобы там написать ЕГЭ», - говорит Чернышов.

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Автор: Марк Григорьев
#школа #егэ #экзамен #досмотр #шпаргалки
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