Москва и Вена подписали ряд документов по завершении встречи Путина и Курца

Среди подписанных — изменения в конвенции между РФ и Австрией по избежанию двойного налогообложения.

Бумаги подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Среди прочего подписан меморандум о взаимопонимании Минэкономразвития России и аналогичного ведомства Австрии в сфере инноваций. Также согласованы документы о сотрудничестве стран в лесном хозяйстве. Соглашение заключено между Липецкой областью и австрийской компанией «Хавле Индустриверке» по взаимодействию обеих сторон.