Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве во вторник, 5 июня.

Президент Польши попытался убедить Штайнмайера в опасности реализации проекта магистрального газопровода из РФ в Германию «Северный поток-2». По его словам, Варшава против строительства газопровода, потому что речь идет об интересах европейских стран и энергетической безопасности Украины.

«Не хотим явного доминирования «Газпрома»», — сказал Дуда.

Президент Германии ответил, что немецкое правительство не строит «Северный поток-2» и понимает политические последствия. Штайнмайер объяснил, что проект реализуют частные фирмы, но Берлин постарается не ущемлять интересы Киева.