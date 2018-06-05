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19:12   5 Июня 2018
Весь мир
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Дуда опасается доминирования «Газпрома» после реализации «Северного потока — 2»

Дуда опасается доминирования «Газпрома» после реализации «Северного потока — 2»

Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве во вторник, 5 июня.

Президент Польши попытался убедить Штайнмайера в опасности реализации проекта магистрального газопровода из РФ в Германию «Северный поток-2». По его словам, Варшава против строительства газопровода, потому что речь идет об интересах европейских стран и энергетической безопасности Украины.

«Не хотим явного доминирования «Газпрома»», — сказал Дуда.

Дуда опасается доминирования «Газпрома» после реализации «Северного потока — 2»

Президент Германии ответил, что немецкое правительство не строит «Северный поток-2» и понимает политические последствия. Штайнмайер объяснил, что проект реализуют частные фирмы, но Берлин постарается не ущемлять интересы Киева. 

«Переговоры продолжатся»,  — заключил глава ФРГ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #польша #штайнмайер #фрг #дуда #северный поток 2
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