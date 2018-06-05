Песков объяснил передвижение Путина в Вене на Mercedes нехваткой «Кортежей»

Нужного количества лимузинов проекта «Кортеж» для их применения во время зарубежных поездок президента РФ Владимира Путина пока нет.

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему Путин не использует в Австрии автомобиль этого проекта. Напомним, что в ходе своего визита в Вену глава РФ использует Mercedes.

Проект «Кортеж» — это семейство люкс-автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц страны. В продажу этот транспорт поступит в первом квартале следующего года под брендом Aurus, пообещал российский Минпромторг.