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19:14   5 Июня 2018
Весь мир
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США призвали Украину провести переговоры по созданию антикоррупционного суда

США призвали Украину провести переговоры по созданию антикоррупционного суда

Соединенные Штаты призывают Украину отвечать требованиям Международного валютного фонда (МВФ) по организации антикоррупционного суда и провести с фондом переговоры по этому поводу.

Об этом во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. В частности, она отметила, что Вашингтон хочет ясности в вопросе законопроекта о создании на Украине антикоррупционного суда, который должен соответствовать требованиям МВФ, оказывающего киевским властям финансовую поддержку.

«Таким образом, мы призываем правительство Украины обсудить соответствующие законодательные предложения напрямую с МВФ и провести законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ», - подчеркнула Науэрт.

Также представитель Госдепа отметила, что США призывают власти Украины провести своевременные, глубокие, всеобъемлющие реформы, которые позволят покончить в стране с системной коррупцией и обеспечить быстрый экономический рост и европейское будущее для граждан.

По словам Науэрт, США также поддерживают мнение МВФ о том, что в антикоррупционный суд на Украине должен будет входить международный совет экспертов, которые будут принимать участие в выборе судей.

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Автор: Александр Люблинский
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