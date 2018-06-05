США призвали Украину провести переговоры по созданию антикоррупционного суда

Соединенные Штаты призывают Украину отвечать требованиям Международного валютного фонда (МВФ) по организации антикоррупционного суда и провести с фондом переговоры по этому поводу.

Об этом во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. В частности, она отметила, что Вашингтон хочет ясности в вопросе законопроекта о создании на Украине антикоррупционного суда, который должен соответствовать требованиям МВФ, оказывающего киевским властям финансовую поддержку.

«Таким образом, мы призываем правительство Украины обсудить соответствующие законодательные предложения напрямую с МВФ и провести законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ», - подчеркнула Науэрт.

Также представитель Госдепа отметила, что США призывают власти Украины провести своевременные, глубокие, всеобъемлющие реформы, которые позволят покончить в стране с системной коррупцией и обеспечить быстрый экономический рост и европейское будущее для граждан.

По словам Науэрт, США также поддерживают мнение МВФ о том, что в антикоррупционный суд на Украине должен будет входить международный совет экспертов, которые будут принимать участие в выборе судей.