Вооруженного нарушителя застрелили на границе Азербайджана и России

На азербайджано-российской границе в районе пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района пограничники застрелили вооруженного нарушителя границы.

Об этом со ссылкой на прокуратуру Гусарского района Азербайджана во вторник сообщают СМИ, отмечая. Что нарушитель был ликвидирован азербайджанскими пограничниками, так как отказался выполнить требование пограничников и оказал вооруженное сопротивление при задержании.

«Нарушитель отказался подчиниться законным требованиям пограничников и оказал вооружённое сопротивление, открыв огонь. Ответным огнём нарушитель был уничтожен», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что личность нарушителя установлена – это Вадим Зейналов, 22 лет. При осмотре тела нарушителя границы пограничники обнаружили пистолет Макарова.

Гражданство молодого человека и его мотивы в настоящее время устанавливаются.