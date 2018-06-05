Москва справилась с антироссийскими санкциями — Путин
Любые политически мотивированные ограничения и протекционизм вредны, отметил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом в венской резиденции Хофбург.
По его словам, РФ справилась с антироссийскими санкциями и преодолела трудности, связанные с внешними ограничениями. Путин добавил, что санкции вредят всем, и тем, кто их инициирует, и тем, против кого они направлены.
«Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности», — подчеркнул Владимир Владимирович.
Путин также сказал, что несколько лет назад Москва столкнулась с падением цен на товары российского традиционного экспорта. Однако РФ не только сохранила макроэкономическую устойчивость, но и укрепила ее.
#Вена: переговоры Владимира Путина с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом https://t.co/ldN8FKs9KB pic.twitter.com/8evwlL7Vii— Президент России (@KremlinRussia) June 5, 2018