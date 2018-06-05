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18:46   5 Июня 2018
Россия
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Москва справилась с антироссийскими санкциями — Путин

Москва справилась с антироссийскими санкциями — Путин

Любые политически мотивированные ограничения и протекционизм вредны, отметил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом в венской резиденции Хофбург.

По его словам, РФ справилась с антироссийскими санкциями и преодолела трудности, связанные с внешними ограничениями. Путин добавил, что санкции вредят всем, и тем, кто их инициирует, и тем, против кого они направлены.

«Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Путин также сказал, что несколько лет назад Москва столкнулась с падением цен на товары российского традиционного экспорта. Однако РФ не только сохранила макроэкономическую устойчивость, но и укрепила ее. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика #санкции
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