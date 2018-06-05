Путин заявил об отсутствии кризиса доверия в отношениях России и Европы
Об этом глава РФ заявил на пресс-конференции после переговоров с австрийским президентом Александером ван дер Белленом.
Российский лидер ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Российской Федерации проблема достоверности и какие шаги планируется сделать для решения этого вопроса, что будет предприниматься, чтобы эту проблему решить.
Путин заявил, что его ответ разочарует журналистов, ведь проблема с достоверностью отсутствует.
«Это проблема тех, кто хотел бы, чтобы так выглядела ситуация с Россией», — подчеркнул глава российского государства.