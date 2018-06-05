Австрийский лидер не видит смысла в замене поставщиков газа в Европе

Президент Австрии Александер ван дер Беллен отметил, что сжиженное топливо, поставляемое из США, в два-три раза дороже, чем газ из России.

Политик пояснил, что раздаются «упреки» со стороны некоторых чиновников из Вашингтона о том, что Евросоюз сильно зависит от поставок российского газа. Но США забывают, что поставляемый ими газ дороже аналога из России в три раза. Глава Австрии, располагая данной информацией, уверен, что Европе незачем менять поставщиков.

Нануне Александер ван дер Беллен встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры глав государств прошли в Вене.