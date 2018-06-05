Путин: В отмене санкций заинтересованы все

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим австрийским коллегой Александером ван дер Белленом заявил, что в отмене санкций заинтересованы все, в том числе и Россия.

Также российский президент рассказал, что в настоящее время в России отмечена минимальная инфляция за всю современную историю – 2,5%, уровень безработицы также является минимальным – он опустился ниже 5%, в то время, как золотовалютные резервы России растут, имеется положительный баланс внешней торговли, а инвестирование в основной капитал развивается опережающими темпами и на данный момент составляет 4,4%.

Также Путин отметил, что Россия вышла на пока еще скромный, но устойчивый рост экономики.

«Поэтому, когда я говорю о том, что и те, кто инициирует, и те, против кого направлены эти действия, которые мы называем санкциями, они вредны для всех. И поэтому, мне кажется, заинтересованы в их отмене все, мы тоже», - пояснил российский лидер.

Также Владимир Путин добавил, что все происходящее в данной сфере не мешает России развивать отношения с Австрией и в будущем планируется использовать все возможности для реализации планов, о которых шла речь на переговорах.