Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин

Российский лидер Владимир Путин встретился с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом в венской императорской резиденции Хофбург во вторник, 5 июня.

По итогам переговоров президент РФ сказал, что австрийские партнеры поддержали планы Москвы увеличить поставки газа европейским потребителям, в том числе и в рамках проекта магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Владимир Владимирович добавил, что обсудит эту тему еще раз, когда встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Также поддержали другие энергетические инфраструктурные проекты», — отметил Путин.