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18:23   5 Июня 2018
Россия
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Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

Двухдневный Форум и Церемония награждения Премии «Права потребителей и качество обслуживания» состоится 20-21 сентября 2018 года в Marriott Krasnaya Polyana 5*- Сочи Казино и Курорт.

Потребительский рынок растет с и диктует предпринимателям новые правила производства товаров и оказания услуг. Соответствовать современным потребительским запросам становится сложнее, и многие вопросы так и не находят ответа.

Решение есть! Премия и Форум «Права потребителей и качество обслуживания» учреждены для решения наиболее актуальных проблем потребительского рынка и расстановки приоритетов в системе первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара. Цель Форума – создать площадку для живого диалога российских и международных ведущих специалистов в области маркетинга, PR, реализации правовых основ защиты потребительских инициатив с представителями государственных и общественных организаций и СМИ, заинтересованных в развитии цивилизованного потребительского рынка в России.

Второй день Форума ознаменован торжественной церемонией вручения наград 9-ой ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» наиболее успешным компаниям, брендам, сервисам и проектам в области высокого качества производимой продукции и высокого уровня сервиса.

Информационные партнеры: интернет-портал «Русская Планета», ИА «Политика Сегодня», Журнал «БОСС», Интернет-портал «Sostav», Телеканал «ПРО Бизнес».

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на участие в Премии и Форуме Вы можете на официальном сайте - pravpro.ru

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Автор: Олег Королев
#сочи #премия права потребителей и качество обслуживания #marriott krasnaya polyana 5
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