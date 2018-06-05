Путин и президент Австрии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Российский лидер Владимир Путин обсудил с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом обстановку на Украине и в Сирийской Арабской Республике.

Об этом глава РФ рассказал на пресс-конференции после проведенных переговоров в Вене. Также он сообщил, что на встрече обсуждался ряд региональных и международных вопросов.

Сообщается. что глава российского государства пригласил австрийского лидера посетить Россию в любое удобное ему время.

Путин выразил благодарность Ван дер Беллену за конструктивную беседу, результаты которой помогут дальнейшему развитию двусторонних связей.