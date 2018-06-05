Президент Австрии нашел общий язык с Путиным

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Вену во вторник, 5 июня. Австрийского коллегу Александера Ван дер Беллена порадовало, что первый визит после инаугурации Путина состоялся в Вену.

Президент Австрии поприветствовал Владимира Владимировича во дворце Хофбург и заявил, что Россия — часть Европы, поэтому без Москвы не решить международные проблемы. Переговоры глав РФ и Австрии продолжились с участием делегаций двух стран.

«Мы нашли общий язык», — отметил Беллен.