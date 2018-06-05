Президент Австрии нашел общий язык с Путиным
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Вену во вторник, 5 июня. Австрийского коллегу Александера Ван дер Беллена порадовало, что первый визит после инаугурации Путина состоялся в Вену.
Президент Австрии поприветствовал Владимира Владимировича во дворце Хофбург и заявил, что Россия — часть Европы, поэтому без Москвы не решить международные проблемы. Переговоры глав РФ и Австрии продолжились с участием делегаций двух стран.
«Мы нашли общий язык», — отметил Беллен.
#Вена: переговоры Владимира Путина с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом https://t.co/ldN8FKs9KB pic.twitter.com/8evwlL7Vii— Президент России (@KremlinRussia) June 5, 2018