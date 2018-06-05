США просят ОПЕК добывать больше нефти из-за высоких цен на бензин

В Вашингтоне считают, что оптимально увеличить объемы добычи на миллион баррелей.

США объясняют обращение резким ростом цен на бензин, поскольку показатели достигли максимума за последние три года. Не последнюю роль здесь играют санкции Вашингтона в отношении Ирана на вывоз сырой нефти.

Арабские министры уже обсудили просьбу американской стороны в эти выходные. После переговоров политики заверили, что нефть будет поставляться стабильно, чтобы удовлетворить спрос и компенсировать нехватку топлива «в некоторых частях мира». Об этом сообщило издание Bloomberg.