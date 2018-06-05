РФ и Австрия договорились создать платформу для диалога гражданского общества
Россия и Австрия договорились о создании дополнительной платформы для диалога между представителями гражданского общества двух стран.
Об этом сообщил австрийский лидер Александер ван дер Беллен после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Первые мероприятия по открытию соответствующей платформы состоятся в Сочи, уточнил ван дер Беллен. Главы МИД обоих государств проведут подготовительную работу к этой встрече.
Также президент Австрии напомнил, что текущий год является перекрестным годом России и Австрии, поэтому страны будут и укреплять двусторонние контакты.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью австрийскому СМИ заявил, что президенты России и Австрии в ходе переговоров не избегают сложных тем.