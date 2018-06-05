Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

Согласно исследованию «Ромир», за последний год 56% граждан РФ воспользовались каким-либо кредитным продуктом.

Тот факт, что россияне стали чаще брать кредиты, еще один показатель тяжелого спада в экономике. Так считает член комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов.

«Наши граждане, чтобы свести концы с концами вынуждены кредитоваться, перекредитовываться, рефинансировать кредиты, брать деньги под все большие проценты. Рекордные темпы роста показывает микрокредитование и выдача кредитных карт. Растет количество личных банкротств, и прекращающих свою деятельность компаний. Люди вынуждены сокращать потребление до минимума, так как их реальные доходы падают четыре года подряд. То есть даже с учетом низкой инфляции люди беднеют», — заявил Щапов.

Рост интереса жителей России к кредитам зафиксировал холдинг «Ромир». Согласно исследованию, за последний год 56% граждан РФ воспользовались каким-либо кредитным продуктом. Выше показатель был в 2012 и 2010 годах. При этом отмечается, что поменялось восприятие займа. Теперь большинство (52%) считают кредит не «долговой ямой», а нормальным инструментом для повышения уровня жизни.

Депутат Госдумы с трактовкой «Ромира» не согласен, как и с курсом правительства. Кабмин не хочет вкладывать деньги в поддержку реальной экономики.