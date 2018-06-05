Рост цен на бензин превысил уровень инфляции в 14 раз

Автомобильное топливо подорожало в мае на 5,6%, сообщает Росстат. В апреле цены на бензин выросли на 7,2%.

Общий рост цен в мае составил 0,4%, с начала года – 1,6%. Таким образом, темпы роста цен на бензин превысили уровень инфляции в 14 раз, с начала года — в 4,5 раза.

В среднем, бензин подорожал на 4-6%, в зависимости от марки производителя, дизельное топливо — на 5,2%, газовое моторное топливо – на 7,7%.

По состоянию на 3 июня средняя цена литра Аи-92 возросла до 14,7 рублей, Аи-95 — до 44,5 рублей.