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17:49   5 Июня 2018
Россия
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«Аэрофлот» не поднимет цены на перелет в Крым

«Аэрофлот» не поднимет цены на перелет в Крым

И не сократит количество рейсов в аэропорт «Симферополь», сообщила российская авиакомпания.

«Аэрофлот» не повысит цены на билеты в Крым в эконом-классе и сохранит летнее расписание с десятью рейсам на полуостров ежедневно. Сейчас в Крым летают самолеты меньшей размерности из-за снижения спроса после запуска моста через Керченский пролив. 

«На данный момент «Аэрофлот» незначительно сократил провозную емкость», — отметили в компании.

«Аэрофлот» не поднимет цены на перелет в Крым

Гендиректор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин сообщил, что воздушная гавань повысила тариф на обслуживание авиарейсов , чтобы вернуть инвестиции. По его словам, даже с учетом повышения тарифы «Симферополя» ниже, чем в других южных аэропортах РФ. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #крым #аэрофлот #цены #симферополь #билет
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