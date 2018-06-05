«Аэрофлот» не поднимет цены на перелет в Крым

И не сократит количество рейсов в аэропорт «Симферополь», сообщила российская авиакомпания.

«Аэрофлот» не повысит цены на билеты в Крым в эконом-классе и сохранит летнее расписание с десятью рейсам на полуостров ежедневно. Сейчас в Крым летают самолеты меньшей размерности из-за снижения спроса после запуска моста через Керченский пролив.

«На данный момент «Аэрофлот» незначительно сократил провозную емкость», — отметили в компании.

Гендиректор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин сообщил, что воздушная гавань повысила тариф на обслуживание авиарейсов , чтобы вернуть инвестиции. По его словам, даже с учетом повышения тарифы «Симферополя» ниже, чем в других южных аэропортах РФ.