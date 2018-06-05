Козак поручил проработать увеличение пошлин на экспортный бензин

Соответствующее распоряжение вице-премьер РФ Дмитрий Козак отдал Минфину, Минэнерго и ФАС. Об этом сообщил ТАСС.

Накануне политик провел совещание с участниками нефтяного рынка. Министр призвал принять «исчерпывающие меры» для осуществления соглашений по поставкам топлива на внутренний рынок.

Ранее Козак говорил, что крупнейшие нефтяные предприятия гарантировали зафиксировать цены на нефть и аналогичные продукты. Но снижения не будет.