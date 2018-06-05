МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины продублировал рекомендацию в адрес граждан своей страны не ездить в Россию на ЧМ-2018 из-за угроз личной безопасности.

Ведомство снова не привело примеров, когда такие угрозы имели место быть.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от посещения чемпионата мира. Аналогичный совет последовал и от самого ведомства. Там уточнили, что демонстрация принадлежности к Украине может вызвать у российских фанатов агрессию. Однако МИД не потрудился привести пример, когда в России задерживали украинцев из-за их национальности.