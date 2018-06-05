Россия возьмет под контроль разработку маломощного ядерного оружия в США

Россия возьмет под строгий контроль ситуацию с разработкой США маломощного ядерного оружия, и в случае необходимости примет ответные меры.

Об этом заявил РИА «Новости» председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Он подчеркнул, что ядерный потенциал России позволяет ответить на любую возможную угрозу извне.

Ранее Пентагон заявил о начале разработок маломощного ядерного оружия — крылатых ракет с ядерной головной частью, а также ракет высокой дальности, запускаемые с подводных лодок. Ведомство рассчитывает использовать новое вооружение для «сдерживания России».