Госдума отклонила законопроект об ограничении регистрации детей в соцсетях

Ограничить регистрацию несовершеннолетних в соцсетях ранее предлагали депутаты Госдумы Виталий Милонов и Михаил Бугер.

Политики намеревались запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями без письменного согласия родителей или опекунов. Документ можно предоставить в электронной форме. Также представителей ребенка обязали бы прислать бумаги, удостоверяющие статус физического лица.

В Госдуме отметили, что поправки не соответствуют нормам гражданского законодательства России. К тому же, сбор личной информации детей и родителей может отразиться на безопасности подающих документы и нарушает права и свободы.