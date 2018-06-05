Путин и глава Австрии не избегают сложных тем, заявил Песков

Переговоры российского и австрийского лидеров Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена проходят в спокойной атмосфере.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью Австрийскому агентству печати.

Представитель Кремля подчеркнул, что Австрия является важным партнером для РФ. По его словам, Вена и Москва затрагивают сложные темы, потому как решение таких вопросов требует диалога.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл 5 июня в Вену. Эта зарубежная поездка стала для него первой после его вступления в должность на новый президентский срок.