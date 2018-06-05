Мы в соц.сетях:
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

 Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

 Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре
17:21   5 Июня 2018
Россия
55

Путин и глава Австрии не избегают сложных тем, заявил Песков

Путин и глава Австрии не избегают сложных тем, заявил Песков

Переговоры российского и австрийского лидеров Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена проходят в спокойной атмосфере.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью Австрийскому агентству печати.

Представитель Кремля подчеркнул, что Австрия является важным партнером для РФ. По его словам, Вена и Москва затрагивают сложные темы, потому как решение таких вопросов требует диалога.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл 5 июня в Вену. Эта зарубежная поездка стала для него первой после его вступления в должность на новый президентский срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #песков #политика #австрия #вена
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
980
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
243
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2509
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»