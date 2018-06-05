Депутаты ГД не запретили пропагандировать криминальную субкультуру

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект.

Документ внесли в ГД в ноябре 2017 года. Согласно законопроекту, в СМИ необходимо запретить пропагандировать криминальную субкультуру и распространять информации о социокультурных ценностях преступного мира.

Согласно пояснительной записке, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций получит право блокировать сайты с контентом, который формирует у россиян представление о привлекательности криминального образа жизни и поведения.

Первый зампред профильного комитета ГД Елена Ямпольская объяснила, что в заключении комитета содержится запрет, который «гораздо конкретнее сформирован».