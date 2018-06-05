Законопроект о совместном завещании супругов принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

В частности, документ предусматривает возможность составления совместных завещаний супругов. Супруге в праве завещать совместное имущество третьим лицам, любым образом определить доли наследников в завещаний. В случае расторжения брака документ утратит силу.

С законодательной инициативой выступили Павел Крашенинников и Ирина Белых от «Единой России», Михаил Емельянов из «Справедливой России» и Юрий Синельщиков из КПРФ.