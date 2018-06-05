Поклонская предложила представителю дома Романовых решить вопрос о клевете в суде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения в клевете со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.

По словам парламентария, у этой организации нет ничего общего с царской семьей Николая ll.

В интервью RT она заявила, что духовная красота и нравственное величие — в прошлом. Также Поклонская напомнила Закатову, что вопрос о клевете можно решить с помощью суда. В этом же формате она предложила директору канцелярии выяснить, кто из них двоих обладает «справкой от психиатра».

На минувшей неделе Поклонская раскритиковала поездку главы дома Романовых великой княгини Марии Владимировны с ее сыном в Крым. Депутат заявила, что это гости из Испании и назвала их самопровозглашенными.

Закатов в ответ обвинил Поклонскую в клевете по поводу того, что глава дома Романовых и цесаревич — иностранцы.