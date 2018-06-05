«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

Тактика тотального уничтожения была основой победы над терроризмом в Ракке. Правозащитники требуют найти виновных, но эксперты уверены, что США ограничатся словами сожаления.

«Я не понимаю, почему они бомбили нас.. Неужели самолеты-разведчики не видели, что мы были гражданскими семьями».

Цитата бывшей жительницы сирийского города Ракка Раши Бардан предваряет доклад международной правозащитной организации Amnesty International. Опубликованный 5 июня документ называется «Война тотального уничтожения». Они – это авиация международной коалиции во главе с США.

Во время двухнедельного пребывания в Ракке в феврале 2018 года правозащитники посетили 42 места американских бомбардировок и опросили 112 местных жителей. Сопоставив с рассказами очевидцев спутниковые снимки и данные из открытых источников, расследователи пришли к выводу, что силы Коалиции нарушили международное гуманитарное право ударами по гражданским.

К началу операции Коалиции в июне 2017 года расположенной на северном берегу реки Евфрат Раккой заправляли боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Первые бои за город начались 6 июня. Под прикрытием артиллерии и ВВС США в атаку перешли наземные союзники американцев в Сирии – курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы».

Все закончилось 17 октября. После длительных бомбардировок и ожесточенных уличных боев Ракку очистили от игиловцев. Но город лежал в руинах. По данным ООН, уцелели только 20% зданий.

Amnesty International утверждает, что командованию операцией была хорошо известна тактика террористов, которые использовали гражданских в качестве живого счета. Но Коалиция не потрудилась принять меры предосторожности, которые бы позволили минимизировать разрушения гражданских объектов и жертвы среди мирного населения.

Так вечером 28 июня 2017 года авиабомба превратила дом Мохаммеда Отмана Асвада в братскую могилу. Погибли восемь человек, в основном дети. Мужчине посчастливилось выжить. Его семья пыталась покинуть город, но пытавшихся бежать подстерегали снайперы и противопехотные мины. В итоге родственники вернулись и попытались укрыться в подвале, где их и застал авиаудар. По данным правозащитников, похожая судьба ожидала сотни мирных жителей Ракки.

«Спустя восемь месяцев коалиция по-прежнему отрицает человеческие жертвы в результате своей военной операции. Amnesty International призывает страны – члены коалиции оперативно и беспристрастно расследовать информацию о нарушениях международного права и жертвах среди гражданского населения», - подчеркивают правозащитники.

Операция в Ракке была меньшим из зол. Главная угроза – группировка ИГ – повержена, а жертвы среди мирного населения стали ценой победы. В такой парадигме рассуждали американские генералы, полагает американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

«Amnesty International много чего добивалась, но многие заявления оставались исключительно декларативными. Американцы говорили, что это все очень плохо, и мы признаем, но ничего за этим не следовало. США не та страна, которая активно может за что-то заплатить и признать свои ошибки. Скорее всего, ошибки может признать какая-нибудь другая страна коалиции, но это будет выбиваться из правил, по которым играют США. Полагаю, США оправдают свои действия спасением миллионов жизней. Гуманного отношения к пострадавшим не будет.. На словах они будут очень благородны, на деле будет пустота», - убежден эксперт.

Похожего мнения придерживается ветеран СВР, член Совета Федерации Игорь Морозов. Сенатор уверен, что никакого расследования не будет. Иначе на свет выйдут и другие неприятные для Вашингтона факты просчетов в ходе всей ближневосточной кампании.

«Тактика американской авиации, спецподразделений и их союзников в Сирии носила жесткий характер, связанный с зачисткой территорий по площадям. – говорит сенатор. – В каждой операции Коалиции сотни уничтоженных гражданских лиц. Если проводить расследование преступлений против человечества, то нужно исследовать всю операцию Коалиции за последние три года. Поэтому Коалиция не пойдет на требование правозащитников. Будет отвечать только отписками, в которых всегда будет оправдание жертв среди мирного населения».

Именно такая мысль звучала в словах главы Пентагона Джеймса Мэттиса в августе 2017 года. Во время визита в Багдад он подчеркнул, что войны без жертв не бывает, и никто не застрахован от ошибок.