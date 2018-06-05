Людей эвакуировали из ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы из-за задымления

Эвакуация людей из магазина «Ашан» на Шереметьевской улице в Москве началась в связи с задымлением.

Об этом проинформировал источник в экстренных службах города, пишет ТАСС. Уточняется, что инцидент произошел в доме номер 20. Согласно открытым источникам, там находится торговый центр «Капитолий».

Источник рассказал, что к зданию прибыли пожарные. Сейчас они занимаются поиском источника задымления.

Ранее во вторник в Казани вспыхнул торговый центр «Порт». Очаг возгорания находился на первом этаже. Огонь охватил порядка 200 квадратных метров. Было заявлено о возможности обрушения здания. Пожар удалось ликвидировать с помощью 320 человек. К операции по ликвидации пожара привлекли более 70 единиц техники.

Конструкции выдержали, здание не рухнуло. В ходе инцидента никто не пострадал.