Правительство предложило три сценария повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев обсуждает с кабмином варианты повышения пенсионного возраста последние полгода, заявила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова в беседе с РБК.

Как сообщает издание, министерство труда предлагает три варианта реформы. Первый вариант предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, женщин — до 60.

Второй вариант, который рассматривает Минтруд — повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин, и до 60 для женщин.

В свою очередь, Минфин планирует увеличить возраст выхода на пенсию на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Сейчас пенсионный возраст наступает в 60 лет для мужчин и 55 для женщин.