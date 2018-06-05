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17:58   5 Июня 2018
Россия
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Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Украинский Институт национальной памяти обвинил «Маршала Победы» в «причастности к установлению советской власти вооруженным путем».

Внук маршала Советского Союза Георгия Жукова, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с ФИО известного деда, о решении Украины демонтировать памятники и мемориальные доски прославленному полководцу узнал от журналистов.

«Это прискорбно», — сказал внук полководца Георгий Жуков корреспонденту ИА «Политика Сегодня». 

Как добавил Георгий Жуков, на Украине он не бывает. В отличие от своего деда, который после Победы командовал войсками Одесского военного округа.

О сносе памятников и табличек маршалу Жукову на Украине заговорили после событий в Харькове. 3 июня там по неизвестной причине разбилась мемориальная доска Жукову, которую установили на фасаде одной из школ. В тот же день на странице в Facebook националистического объединения «Світанок» появилось сообщение, что доска упала из-за сильного ветра. 

Депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах обратился с вопросом о судьбе памятников советскому полководцу, подписавшему акт о капитуляции нацисткой Германии, в Институт национальной памяти. Директор Украинского института национальной памяти, отвечающего за формирование исторической политики государства, Владимир Вятрович ответил, что памятные знаки Жукову подлежат уничтожению, а названные в честь него объекты - переименованию, так как полководец - это «личность, которая причастна к установлению советской власти вооруженным путем».  

«Ветра дуют в правильном направлении», - понравился ответ Булаху. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #общество #георгий жуков
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