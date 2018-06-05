Собянин заявил о готовности Москвы к чемпионату мира по футболу

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал об этом на заседании президиума правительства столицы.

По словам градоначальника, Москва примет 12 из 64 матчей чемпионата. Они пройдут на стадионах «Лужники» (семь матчей) и «Спартак» (пять матчей).

Глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев сообщил, что для предсоревновательных тренировок FIFA выбрало шесть площадок, все они находятся близ стадионов.

Он уточнил, что во время ЧМ аккредитованные FIFA гости и участники соревнований, волонтеры и зрители смогут бесплатно ездить в городском пассажирском транспорте, включая метро, МЦК, поезда «Аэроэкспресс», а также пригородными поездами в пределах Москвы и области.

Бесплатный проезд для зрителей будет действовать в день матча, на который куплен билет. Ограничений по количеству поездок не предусмотрено. Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, зрителю нужно показать паспорт болельщика и билет на матч.

Культурная программа чемпионата состоит из 70 мероприятий - запланированы выставки, фестивали, национальные праздники, ярмарки, а также Фестиваль болельщиков FIFA.