Путин: Работа в полиции требует не только опыта, но и безупречных личных качеств

Это трудная и высшей степени ответственная миссия, и люди ждут от полицейских серьезных результатов в борьбе с преступностью, подчеркнул президент России Владимир Путин.

Глава государства направил поздравительную телеграмму гостям и участникам торжественного мероприятия, посвященного 300-летию российской полиции. Он вспомнил, что в прошедшие эпохи полицейские эффективно решали поставленные задачи и демонстрировали стойкость и мужество в нештатных ситуациях.

Путин выразил надежду, что правоохранители продолжат добросовестно и честно выполнять свои обязанности. Работа во внутренних органах - тяжкий труд, который требует не только компетентности и опыта, но и безупречных личных качеств.

Президент также пожелал стражам порядка успехов, здоровья и благополучия.