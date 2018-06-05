Американского посла хотят выгнать из Германии

Немецкие политики из партии «Левые» и бывший глава СДПГ Мартин Шульц считают поведение американского посла Ричарда Гренелла «беспецендентым». Дипломата нужно выслать, уверены депутаты.

Ранее Гренелл заявил, что консерваторам необходимо укрепить позиции в Европе. Такую позицию в ФРГ считают «беспрецендентной». К тому же посол обязан проявлять нейтральное отношение к стране пребывания. Но дипломат, по мнению немецких политиков, действует как сторонник политического движения.

Глава «Левых» Сара Вагенкнехт потребовала выслать Гренелла из Германии.