Россию посетят 400 тысяч иностранных футбольных болельщиков

Футбольные болельщики станут основной частью иностранных туристов в России во время ЧМ по футболу.

В целом по итогам года ожидается снижение туристического спроса на российские направления на 10-15%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Спортивное мероприятие само по себе делает весомый вклад в развитие туризма в РФ, однако следует понимать, что классических туристов в этот период приедет значительно меньше, подчеркнула Ломидзе в ходе пресс-конференции «АТОР: въездной и внутренний туризм в России во время ЧМ-2018».

По оценкам экспертов, в начале и середине лета Россия примет на 700 тысяч зарубежных туристов меньше именно из-за ЧМ.