Украина призналась в геноциде крымчан: соцсети раскритиковали Киев за заявления о засухе на полуострове
Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, заявил депутат Верховной рады и лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.
По его словам, Киев перекрыл днепровскую воду, поэтому в Крыму «вообще уже сельского хозяйства нет». Крымчане вырывают десятки глубоких колодцев, чтобы поливать артезианской водой огороды и поля. Грунтовые воды опускаются и пошло засоление почвы, считает украинский депутат. Джемилев отметил, что Украина не обсудит с Россией подачу воды на крымский полуостров.
Зря Сахаров Мустафу Джемилёва спасал и поддерживал.Не надо было, а советская власть получается, была права.Засуху в Крыму хвалятся, что устроили,Джамилёв радуется,мол украинская власть засуху устроила.Так они расположение населения Крыма завоёвывают,недоделки— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) June 5, 2018
В субботу, 2 июня, глава Крыма Сергей Аксенов ввел чрезвычайную ситуацию природного характера из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова. Украинское государство обеспечивало до 85 процентов потребностей жителей в пресной воде через Северо-Крымский канал.
Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Киев прекратил подачу воды по каналу на полуостров после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Аграрии перешли на выращивание менее влагоемких культур, а Москва перебросила воду из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и частично решила проблему водоснабжения.
Пустыня. Пустыня опустилась на полуостров, иссушая лёгкие крымчан, шепчущих потрескавшимися губами два дорогих сердцу слова: "Слава Украине". Но сон отступает, и Мустафа Джемилев, путаясь в штанах, семенит в Раду, докладывать о "засухе" в Крыму. С честными и влажными глазами.— Шляпа Челентано (@_Flagman_) June 5, 2018
Это можно использовать как признание для подачи иска в ЕСПЧ, или ещё куда-нибудь?— 2 томогавка (@dva_tomogavka) 4 июня 2018 г.
Для Украины Крым - это территория. Для нас это прежде всего люди, проживающие на территории Крыма— Вячеслав (@nvv531) 5 июня 2018 г.
Да им не жители нужны , а теретория для натовских баз.— Богдан (@bodyS555) 5 июня 2018 г.
Засуха у него в голове. Мозг высох— V (@Red_code_63) 5 июня 2018 г.
Как-то бестолково все делается со стороны Украины...как капризный ребенок...которому и сломанная игрушка надоела и истерику закатывает когда ее забрали...типа это самая любимая была... в итоге - самостоятельно могут только истерить...— Сергей Зайков (@Zaikov_SV_) 5 июня 2018 г.
Крымчане отметили, что в регионе нет дождей, поэтому объявили режим чрезвычайной ситуации. Киев четыре года назад перекрыл Северо-Крымского канал, чем серьезно навредил водоснабжению полуострова. Однако Москва решила проблему с питьевой водой, и пострадало исключительно сельское хозяйство северного Крыма, но и здесь Россия нашла решение — артезианские скважины и новые водопроводы.
Провели электричество,мост построили и эту проблему решим,если ты Татарин то ты татарский шайтан которые радуются что у земляков засуха.— Низами Казиев (@nizamikaziev) 5 июня 2018 г.