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17:05   5 Июня 2018
Медиа
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Украина призналась в геноциде крымчан: соцсети раскритиковали Киев за заявления о засухе на полуострове

Украина призналась в геноциде крымчан: соцсети раскритиковали Киев за заявления о засухе на полуострове

Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, заявил депутат Верховной рады и лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.

Украина призналась в геноциде крымчан: соцсети раскритиковали Киев за заявления о засухе на полуострове

По его словам, Киев перекрыл днепровскую воду, поэтому в Крыму «вообще уже сельского хозяйства нет». Крымчане вырывают десятки глубоких колодцев, чтобы поливать артезианской водой огороды и поля. Грунтовые воды опускаются и пошло засоление почвы, считает украинский депутат. Джемилев отметил, что Украина не обсудит с Россией подачу воды на крымский полуостров. 

 

Украина призналась в геноциде крымчан: соцсети раскритиковали Киев за заявления о засухе на полуострове

В субботу, 2 июня, глава Крыма Сергей Аксенов ввел чрезвычайную ситуацию природного характера из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова. Украинское государство обеспечивало до 85 процентов потребностей жителей в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Киев прекратил подачу воды по каналу на полуостров после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Аграрии перешли на выращивание менее влагоемких культур, а Москва перебросила воду из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и частично решила проблему водоснабжения.

 

 

 

 

 

 

Крымчане отметили, что в регионе нет дождей, поэтому объявили режим чрезвычайной ситуации. Киев четыре года назад перекрыл Северо-Крымского канал, чем серьезно навредил водоснабжению полуострова. Однако Москва решила проблему с питьевой водой, и пострадало исключительно сельское хозяйство северного Крыма, но и здесь Россия нашла решение — артезианские скважины и новые водопроводы.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #засуха #вода
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