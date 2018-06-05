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15:57   5 Июня 2018
Россия
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Мэр Новосибирска попросил Путина в видеообращении помочь достроить метро

Мэр Новосибирска попросил Путина в видеообращении помочь достроить метро

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видообращение президенту Владимиру Путину с просьбой помочь достроить метро в городе. Видео записано в рамках прямой линии с главой государства.

Прямая линия стала отличной возможностью напрямую обратиться к президенту с просьбой или проблемой, заявил Локоть, комментируя свое видеообращение. 

Градоначальник рассказал, что у Новосибирска есть две важные проблемы — это достройка Дзержинской линии метро, на которую уже есть вся необходимая документация, и расселение ветхого и аварийного жилья. Если точнее, городскому бюджету для расселения людей не хватает примерно четырех миллиардов рублей.

Что касается строительства метро, то оно фактически заморожено. В городе функционируют две линии и 13 станций. Последнюю из них ввели в эксплуатацию восемь лет назад. Бюджета для дальнейшего строительства нет.

Локоть попросил Путина помочь разобраться с этой ситуацией. В планах строительство еще трех станций и метродепо. 

Напомним, прямая линия с президентом состоится 7 июня. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #метро #новосибирск #федеральный бюджет #прямая линия
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