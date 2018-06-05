Новый глава Минкомсвязи РФ не планирует проводить кадровые перестановки

Новый глава Минкомсвязи России Константин Носков пока не собирается производить кадровые перестановки в ведомстве.

Об этом он заявил на X международном IT-форуме, в котором участвуют страны БРИКС и ШОС.

Как отметил Носков, ему необходимо время, чтобы посмотреть на работу министерства. Только после этого можно будет сделать конкретные выводы и принимать соответствующие решение. Сейчас любые сведения о перестановках являются слухами.

Международный IT-форум, проходящий при поддержке Минкомсвязи РФ, начался в Ханты-Мансийске во вторник, 5 июня. Он продлится по 7 июня.