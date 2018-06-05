Мы в соц.сетях:
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

 Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

 Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре
15:47   5 Июня 2018
Россия
47

Новый глава Минкомсвязи РФ не планирует проводить кадровые перестановки

Новый глава Минкомсвязи РФ не планирует проводить кадровые перестановки

Новый глава Минкомсвязи России Константин Носков пока не собирается производить кадровые перестановки в ведомстве.

Об этом он заявил на X международном IT-форуме, в котором участвуют страны БРИКС и ШОС.

Как отметил Носков, ему необходимо время, чтобы посмотреть на работу министерства. Только после этого можно будет сделать конкретные выводы и принимать соответствующие решение. Сейчас любые сведения о перестановках являются слухами.

Международный IT-форум, проходящий при поддержке Минкомсвязи РФ, начался в Ханты-Мансийске во вторник, 5 июня. Он продлится по 7 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #форум #политика #минкомсвязи
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
986
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
243
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2510
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»