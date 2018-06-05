Бывший премьер-министр Испании покинул пост главы Народной партии

Экс-председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что уходит с поста главы Народной партии.

О решении оставить пост председателя организации Рахой объявил после заседания Исполнительного комитета Народной партии.

Экс-премьер напомнил, что руководил партией 14 лет и назвал эти годы «лучшими в жизни». Он подчеркнул, что не представляет себе жизни без партии.

В ближайшее время НП проведет съезд, на котором изберет нового лидера.

1 июня правительство Испании ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Новым главой кабмина стал социалист Педро Санчес.