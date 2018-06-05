Мексика ввела ввозные пошлины на американские товары

Список продуктов, попавших под пошлины, опубликовали во вторник на сайте мексиканского правительства.

Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно данным издания, пошлины в размере от 15 до 25 процентов вводятся против американских свинины, яблок, картофеля, различного вида сыров и бурбона. Кроме того, пошлинами на импорт облагается стальная продукция из США.

Вашингтон 1 июня ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики, а также стран, которые поставляют такие товары в США с 23 марта.